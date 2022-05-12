Мнение: Испанизация США, втюхивание оружия Тайваню и «ленд-лиз» для Украины

1. Джо Байден продолжает радовать весь мир своими репликами. Так, на днях он дал понять, что постепенное, но неуклонное превращение США в латиноамериканскую страну – серьёзная проблема для Вашингтона:

Президент США Джо Байден собрался «покорить» испаноязычных американцев. О таком намерении он заявил в ходе выступления на празднике Синко де Майо, заговорив о студентах в США, изучающих испанский язык. Его слова приводит Fox News.

Байден выступил перед аудиторией в Розовом саду Белого дома. Комментируя тот факт, что четверть американских детей и студентов говорят по-испански, он вдруг заговорил о планах «покорить» и одновременно «почтить» всех тех, кто «встал у него на пути».

«25 из 100 детей начиная от детских садов и заканчивая старшими классами средней школы говорят по-испански. 25 из каждых 100. Интерес не только этих детей, но и всех американцев поражает. Мы инвестируем в сообщество. И мы покорим, почтим и возвысим всех тех людей, которые на самом деле встали у нас на пути», — заявил американский лидер.

Он также напомнил, что американцы — это нация иммигрантов, и подчеркнул, что в этом заключается их сила.

Сегодня испаноязычных детей в США – четверть, а через 20-30 лет их может стать уже более половины. При этом белых англосаксонских детей в Штатах уже много лет как менее половины от всех рождённых. С учётом негритянского населения, США на всех парах мчатся к тому, чтобы превратиться в Северную Бразилию.

Байден и стоящая за ним Демократическая партия представляют ту часть американских элит, которая в такой ситуации сделала ставку на стратегию «не можешь предотвратить – возглавь».

Впрочем, предотвращать бразилизацию США стало слишком поздно совсем недавно, в 2010-е годы. Ещё 20-30-40 лет назад шансы остаться традиционной белой страной у американцев были: можно было резко ограничить иммиграцию и прекратить раскачивать ситуацию в Латинской Америке, вызывая там нестабильность и рост числа беженцев. Также можно было предотвратить развращение молодого поколения путём навязывания ему «ЛГБТ-ценностей», можно было не разрушать идеалы традиционной семьи и «американской мечты».

Но теперь развернуть вспять набравшие силу демографические процессы уже нереально. Потомки коренного населения Америки, усвоившие язык конкистадоров, спустя несколько веков берут реванш — в том числе и потому, что мигранты, в отличие от белых пориджей, относятся ко всей этой новомодной содомии с большим скепсисом.

Впрочем, латиноамериканцы расселены по разным штатам довольно неравномерно. В основном они проживают на юге и юго-западе, вблизи от границ с Мексикой:

https://миркарт.рф/карты?id=120

Если США распадутся на южную и северную части, то на севере белые останутся в большинстве. Однако с каждым годом латиноамериканцев становится всё больше и в северных штатах, в крупных городах вроде Нью-Йорка и Чикаго. Часики тикают, и вскоре иных вариантов, кроме латиноамериканизации, у США уже не останется.

2. Американцы не просто вовсю вооружают Тайвань против Китая, но и указывают тайваньцам, какое именно оружие им следует покупать:

https://lenta.ru/news/2022/05/08/taivan/

США оказывают давление на Тайвань, чтобы он покупал лишь те американские вооружения, которые, как считает Вашингтон, помогут острову отразить гипотетическую агрессию со стороны Китая. Об этом стало известно The New York Times от источников.

Как пишет издание, на фоне событий на Украине Вашингтон и Тайбэй пришли к выводу, что возможное китайское вторжение на Тайвань в ближайшие годы нужно рассматривать как «потенциальную опасность». Кроме того, союзники считают, что «немногочисленные, но имеющие правильные вооружения и стратегию вооруженные силы» могут дать отпор более крупному противнику. <…>

На этом фоне США отказали Тайваню в покупке некоторых вооружений, которые, как считают в Вашингтоне, не подходят для ведения боевых действий против Китая.

По информации издания, в администрации президента Джо Байдена уже предупредили тайваньских коллег, что госдепартамент будет отклонять подобные запросы, а также призвали американских производителей оружия не запрашивать у Вашингтона одобрение сделок с Тайванем на поставки определенных вооружений.

Подход американцев вполне понятен. Во-первых, желательно нагрузить заказами американский ВПК именно так, как это будет удобно США. Во-вторых, американцам надо готовить Тайвань не к успешной обороне, — это невозможно, — а к максимально долгой, кровавой и изматывающей войне.

3. Байден на 9 мая издевательски подписал закон о «ленд-лизе» для Украины (официально – «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине»). Документ предполагает многомиллиардные поставки оружия:

https://www.kommersant.ru/doc/5347147

США предсказуемо делают всё, чтобы кровопролитие затянулось на как можно дольше, чтобы погибло как можно больше русских. (Дежурно напомню, что в США считают украинцев русскими, при этом Россию и Украину регулярно путают).

Кстати, закон о ленд-лизе был подготовлен ещё в январе, задолго до начала спецоперации:

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/all-actions?overview=closed#tabs