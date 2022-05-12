Животные нашли хозяев на фестивале “Пасхальный дар”

С 23 по 28 февраля в Москве проходил фестиваль “Пасхальный дар”, в рамках которого проект “Четвероногий друг” организовал выставку животных на Тверском бульваре. Жители столицы могли забрать кошку или собаку домой. На выставке было представлено порядка 100 питомцев, четверо из них нашли новый дом – две собаки, один кот и одна кошка.

Так, Олеся Дружкова стала хозяйкой для щенка по кличке Пулька. Расспросив волонтеров об этой собаке, девушка поняла, что не сможет вернуться домой без нее. Этот питомец, как она заметила, отличается шустростью и активностью. Именно поэтому щенку дали такое имя.

Кто-то посетил выставку с целью обрести нового друга, а некоторые не планировали заводить питомца, но все-таки принесли его домой. Увидев рыжую кошку, Алена Бычек забрала ее с собой. “Я взяла ее на руки, она замурлыкала, и в этот миг все сомнения развеялись. Мэри (кличка кошки – Прим. ред.) уже дважды брали в семью и возвращали. Но у нас большой опыт жизни с котами”, – рассказала девушка.

Полина Фомичева, которая тоже посетила выставку на Тверском бульваре, с удовольствием помогает бездомным животным. Благодаря ей кот по кличке Серега обрел дом. Сначала животное с настороженностью относилось к новому жилищу и хозяевам, но потом, по словам Полины, освоилось. “По характеру кот оказался очень ласковым, любопытным и умным”, – отметила хозяйка Сереги.

Кстати, для тех, кто пришел на выставку со своим питомцем, проводили образовательные лекции и мастер-классы по воспитанию животных. Также были организованы занятия с кинологами. Для организаций, оказывающих помощь четвероногим друзьям, горожане принесли около 400 килограммов собачьего и 116 килограммов кошачьего кормов, консервы и другие лакомства.

Фестиваль “Пасхальный дар” прошел в седьмой раз. У жителей Москвы была возможность не только оказать помощь животным, но и ознакомиться с деятельностью некоммерческих организаций города, пожертвовать денежные средства в фонды поддержки многодетных семе, тяжелобольных детей и людей с ментальными особенностями.