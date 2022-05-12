 

Представлен новый метод лазерной 3D-печати

12.05.2022, 19:42, Разное
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Эксперты из Стэнфордского университета разработали новый принтер трехмерной печати, который основан на лазерной технологии. Он позволит создавать более точные, совершенные и сложные конструкции.

3D-принтеры, использующиеся сейчас, создают предметы слой за слоем. Они работают с жидкой фоточувствительной смолой и ультрафиолетовым излучением. Технология обладает рядом существенных недостатков, один из которых заключается в том, что нависающие части конструкции необходимо поддерживать временными опорами, а затем вручную удалять их.

Новый метод упрощает процесс печати, так как лазер просто фокусируется на определенной точке в жидкости, пропитанной частицами, которые преображают красный свет в синий. Также лазерная установка способна вращаться вокруг объекта и печатать его со всех сторон и в любом порядке.



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