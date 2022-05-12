 

Раскрыт заговор западных стоматологов: зубная паста является главной причиной кариеса

12.05.2022, 19:31, Разное
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В ведущем российском научном журнале “Вестник медицинской Российской академии естественно-научных наук” опубликована статья, которая разоблачает глобальный заговор врачей из Западной Европы и США. Целью “оборотней в халатах” является повсеместное внедрение зубной пасты, которая должна уничтожить зубную эмаль простых граждан. 

“Ещё 30 лет назад, будучи молодым врачом, я начал подозревать неладное. Почему-то те, кто активно использовал зубную пасту, чуть ли на каждую неделю лечили кариес и пульпит. Потом я работал в разных странах, и везде наблюдал такую же картину. Проанализировав сотни документов, я пришёл к однозначному выводу – уже более 100 лет на Западе действует секта стоматологов, которые таким образом обеспечивают себе нескончаемый поток пациентов”, – заявил автор статьи Всеволод Махов.

Махов планирует основать общественное движение, которое будет добиваться запрета зубной пасты в России. Согласно его данным, это позволит уже в первый год минимум в 3 раза снизить количество случае кариеса у граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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