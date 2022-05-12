 

Мнение: Доллар – 64. Евро – 66

12.05.2022, 19:24, Разное
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Доллар сегодня 64 (падал даже до 63). Евро – 66.
Очередной обвал курса доллара пошел после объявлений о санкциях против европейских компаний закупающих газ (в том числе и под внешним управлением) и сообщениях о том, что уже 20 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке".
В силу невозможности отказаться от российского газа, ЕС фактически смирился с тем, что РФ получит в этом году огромные сверхприбыли от продажи газа, что позволит российской экономики несколько менее болезненно пережить последствия разрыва с Западом.
Сокращение транзита газа через Украину и рост цен на европейском спотовом рынке также способствуют росту курса рубля. Впрочем, как говорят некоторые экономисты, слишком сильное укрепление рубля также невыгодно, как и неслучившееся падение до 200 рублей за 1 доллар.

Источник: Colonel Cassad



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