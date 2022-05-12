 

ООН расследует убийства в Буче

12.05.2022, 18:54, Новости дня
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Совет по правам человека (СПЧ) ООН большинством голосов поддержал резолюцию о расследовании предполагаемых военных преступлений России в районе Киева и других областях Украины, таких как Сумская, которые временно удерживали российские войска.

За резолюцию проголосовали 33 страны-участницы СПЧ ООН, еще 12 воздержались, а две страны — Китай и Эритрея — выступили против.

– В районах… которые находились под российской оккупацией в конце февраля и марте, произошли самые ужасные нарушения прав человека на европейском континенте за последние десятилетия, — заявила на заседании СПЧ первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что «„коллективный запад“ устраивает очередной политический шабаш по демонизации России».

– Установление истины уже давно перестало их интересовать, а преступления, совершаемые украинскими военными и националистами в отношении собственных граждан, старательно продолжают игнорироваться, — заявил Гатилов.

Напомним, в апреле Генассамблея ООН проголосовала за исключение России из Совета по правам человека, после чего Россия досрочно прекратила свои полномочия в СПЧ.

По последним данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля в Украине погибли 3541 мирных жителей, ранения получили 3785 человек. Среди погибших — 239 детей.

В Донецкой и Луганской областях за время войны убили 1897 мирных жителей, 1949 человек получили ранения:

– На территории, контролируемой самопровозглашенными ДНР и ЛНР, погибли 116 человек, 476 ранены.
– На территории, подконтрольной украинским властям, погиб 1781 человек, 1473 получили ранения.

В других регионах Украины погибли 1644 человека, 1836 ранены.

В управлении ООН отметили, что погибших и раненых больше, поскольку доступ к информации затруднен и многие сообщения еще не подтверждены.



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