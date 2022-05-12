 

В Китае заявили, что санкции против РФ приведут к кризису продовольствия в мире

12.05.2022, 18:50, Новости дня
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Санкции против РФ не принесут мира на Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире, сообщил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.

«Санкции не принесут мира, а только усилят рост цен, запустят продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру. И дети всего мира будут страдать от последствий санкций», – сказал Дай Бин, информирует РИА «Новости».

По его словам, Китай еще раз призывает стороны быть рациональными и проявлять сдержанность, преодолевать предубеждения и прилагать усилия для скорейшего разрешения кризиса на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама РФ с ними успешно справляется.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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