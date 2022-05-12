 

Вильфанд предупредил о майской грозе в Москве

12.05.2022, 18:50, Новости дня
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Сильный дождь и гроза начнутся в Москве в районе 20.00, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Отмечается, что дождь утихнет в пятницу, но кратковременные и небольшие осадки продолжатся до конца недели, передает ТАСС со ссылкой на эксперта.

«Сегодня был замечательный день. Москва находилась в теплом секторе циклона, но уже вечером, примерно к восьми часам, пойдет заметный дождь, сильный, с такой хорошей грозой. Он продлится и всю ночь», – предупредил он.

Дождливые дни в столице будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-18 м/с. Метеоролог сообщил, что погода в этот период будет теплая. Воздух днем будет прогреваться до 15-17 градусов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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