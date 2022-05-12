Госдеп США прокомментировал информацию о поставках ядерного оружия Украине

Администрация США не допускает возможности поставок на Украине ядерного оружия, сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия – об этом не может идти и речи», – сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине, передает РИА «Новости».

Ранее РФ заверила в отсутствии планов применять ядерное оружие на Украине.

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