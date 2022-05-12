Британские ученые создали датчик из сапфирового волокна

Эксперты из Оксфордского университета создали температурный сенсор, выдерживающий даже экстремально высокие температуры. Они даже опубликовали новость о своей разработке в зарубежном научном журнале Optics Express.

В процессе изготовления нового датчика разработчики воспользовались короткими импульсами лазера, которые позволили избежать появления трещин и сколов на сапфире. Технология основана на том, что свет, попадающий на сапфировую нить, отражается от термочувствительный точки. Длина волны этого света и помогает определить температуру на сенсоре.

Примечательно, что датчик способен выдержать температуры выше 2000 градусов по Цельсию. Его с легкостью можно использовать в экстремальных условиях, включая установку в реактивный двигатель.