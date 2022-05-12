Тенденции и новинки: почему в 2022 году в моде разноцветные волосы

Институт Pantone, который является признанным во всем мире экспертом в сфере колористики, назвал главный цвет 2022 года. Речь идет об оттенке синего, имеющем “красно-фиолетовый привкус”, – Very Peri. Эксперты считают, что этот цвет является символом эпохи перемен, последовавшей за снятием ограничений, связанным с пандемией.

Сегодня ее переживают все жители планеты. Поэтому наличие предметов, имеющих этот яркий оттенок, предполагается повсюду: и в одежде, и в интерьерах, и в прическах. Что касается последних, то в этом сезоне присутствуют и другие тенденции, диктующие моду на разноцветные волосы.

Синий и желтый

Как уже говорилось выше, сегодня предпочтение во всех областях, связанных с модой, отдается ярко-синему, названному институтом Panton цветом года. И чем он сочнее и ярче, тем лучше. От легкомысленного голубого он отличается, тем, что смотрится более серьезно и вместе с тем загадочно.

В моде еще и фиолетовый окрас волос, но что особенно неожиданно, и такие яркие оттенки, как светло-желтый и оранжевый. Возможно, раньше они рассматривались как результат эксперимента, оказавшегося неудачным, а сейчас находятся на острие модных тенденций.

Коралловый

Этот универсальный блонд подходит многим типам женщин. Но здесь есть и свои нюансы:

тем, у кого карие глаза, подходит теплый коралловый блонд; если ваши глаза серые или голубые, вам следует остановиться на холодных оттенках; зеленоглазым девушкам подойдут оба варианта.

В моде и другие оттенки красного.

Вариации красного

В модной палитре красных оттенков, которые переживают триумфальное возвращение, оказались такие цвета, как бордовый, винный, медный. Они претендуют на то, чтобы быть одними из самых острых сегодняшних трендов. При этом рекомендуется использовать их в виде отдельных акцентов, которые достигаются посредством колорирования или балаяжа.

Пастель

Пастельные тона также не стоит сбрасывать со счетов, однако их нужно разбавлять красно-фиолетовыми оттенками: лавандовыми, розовыми, коралловыми. Эта тенденция осталась с нами с предыдущего модного сезона и, похоже, продлится долго.

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Блонд

Этот оттенок всегда присутствует среди модных трендов, однако в этом году он имеет свои нюансы. Среди них, например, то, что предпочтение отдается серебристому отливу, а не седому или пепельному, как это было еще недавно.

К блонду также добавляются яркие акценты в виде клубничного и фиалкового. Самым отважным модницам предлагаются яркие концы и пряди, имеющие очень четкие границы, чтобы создавалось впечатление, что волосы окунули в краску, а также корни черного цвета. То, что прежде считалось дурным тоном, сегодня передвинулось на первые позиции в моде.

Натуральная палитра

При всей яркости цветовой палитры 2022 года, предлагаемой стилистами, естественные оттенки остаются все так же актуальны. Самый модный из них – это темный шоколад.

Но модной вы будете выглядеть и в том случае, если совсем откажетесь от окрашивания, в том числе и при наличии седины.