Увядающие цветы нужно выбросить. Как погибающие растения влияют на атмосферу дома

Наши комнатные растения довольно чутко реагируют на атмосферу в доме, улавливают наши настроения. Более того, если верить учению фэншуй, зеленые “питомцы” способны не только ощущать отрицательную энергию, но и избавлять нас от нее! Так почему же ваши цветы вянут? Что делать, если растение погибло? Об этом – прямо сейчас!

Цветы в фэншуй

Если цветы в вашем доме начали увядать, это говорит лишь о том, что возникают споры между темной и светлой энергетикой. Если все очень плохо, растения могут погибнуть.

Все дело в том, что цветы реагируют на энергетические потоки, которые проходят через то место, где они стоят. Спасти растение может перемещение – его или предметов, которые находятся рядом.

Растения могут начать увядать из-за неурядиц в семье. Это случается из-за постоянных ссор, недовольства и лжи. Именно цветы “фильтруют” отношения в семье и пропускают все через себя. Если в семье царит гармония, цветы не увядают, более того, они пышно и красиво цветут.

Интересный факт: лучше всех остальных комнатных растений негатив вбирает в себя герань.

Если цветы в вашем доме вообще не приживаются, то стоит поискать подклад, который не дает им жить. Не забывайте и о том, что растения способны забирать на себя болезни хозяина и увядать. Еще цветы лечат депрессию, потому что полностью ощущают своего хозяина, могут улучшить настроение и оберегать ваше здоровье.

Что делать, если цветок погиб

Если цветок полностью погиб, его следует как можно быстрее удалить из дома. Растение погибло по той причине, что вобрало в себя весь негатив, присутствующий в вашем доме. И если растение будет находиться в помещении, оно буквально начнет возвращать всю отрицательную энергию обратно! Также оно может начать уничтожать другие комнатные цветы. Поблагодарите погибшее растение за помощь, а после закопайте его в землю, и чем дальше от дома, тем лучше.