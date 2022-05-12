 

Совет Европы получил заявку Косово на вступление в организацию

12.05.2022, 17:27, Новости дня
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Совет Европы (СЕ) получил заявку непризнанной республики Косово на вступление в организацию и передал ее в Комитет министров, сообщили в пресс-службе СЕ.

«Мы можем подтвердить, что заявка о членстве (Косова) была получена и передана в Комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы», – передает заявление РИА «Новости».

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Запад потребует от Сербии срочно признать независимость Косова, чтобы доказать, что его случай не является прецедентом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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