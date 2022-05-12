Страховая компания подала в суд на Михаила Ефремова

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12.05.2022, 17:27, Новости дня
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Страховая компания подала в суд на российского актера, в данный момент отбывающего срок по делу о смертельном ДТП, Михаила Ефремова и требует взыскать с него более 700 тыс. рублей, информирует Telegram-канал Mash.

До смертельной аварии Ефремов заключил с организацией договор об ОСАГО. После столкновения компания покрыла вред, причиненный погибшему водителю Сергею Захарову в размере 356 тыс. рублей, а также ущерб автомобилю, в который врезался актер, в размере 400 тыс., информирует «Lenta.ru».

После судебного разбирательства артиста признали виновным в смертельной аварии, поэтому «АльфаСтрахование» обратилось в суд с требованием возмещения средств со стороны Ефремова.

Ранее председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков. заявил, что устроивший ДТП с летальным исходом актер Михаил Ефремов, «ослепленный безнаказанностью», пришел к «абсолютно закономерному финалу». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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