Володин поздравил граждан ЛНР с Днем республики

11 мая 2014 года на территории Луганской Народной Республики состоялся референдум о самоопределении, а на следующий день, согласно результатам голосования, была провозглашена независимость. В 2022 году на фоне спецоперации на Украине народ отмечает восьмую годовщину.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан ЛНР с праздником. Политик направил телеграмму председателю Народного Совета Республики Денису Мирошниченко. По словам российского депутата, он и его коллеги поддерживают жителей ЛНР, которые реализовали законное право на государственную независимость.

Также Володин отметил, что Госдума по-прежнему проводит совместную работу с депутатами Народного Совета Республики, сотрудничает в интересах россиян и граждан ЛНР. Политик пригласил Мирошниченко в Россию и пожелал жителям республики счастья и здоровья.

Ранее Вячеслав Володин напомнил, что люди, живущие в Донбассе, выступили за независимость из-за произошедшего на Украине государственного переворота. По словам председателя Госдумы, киевский режим не учитывал интересы этих граждан, запрещал родной для них язык и навязывал переписанную историю. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.