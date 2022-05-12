 

Суд восстановил Улюкаева в должности министра экономики

12.05.2022, 16:51, Разное
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Басманный суд Москвы признал незаконным увольнение Алексея Улюкаева с поста министра экономики РФ и постановил незамедлительно восстановить его в должности.

Кроме того, чиновнику будет выплачена компенсация в размере 9 миллионов 545 тысяч рублей.

– Я рад, что в России ещё осталось настоящее правосудие. Я стал жертвой стечения обстоятельств и увольнять меня права не имели. Деньги для меня в этой ситуации не основное, главное – что я снова смогу послужить своей стране, – заявил реабилитированный министр.

Решение пока не вступило в законную силу, однако, согласно информации источника нашей редакции в Генеральной прокуратуре, оно не будет обжаловано. Таким образом, уже 22 мая Улюкаев сможет вернутся к исполнению своих обязанностей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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