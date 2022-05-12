 

ИИ научили моделировать первые впечатления о человеке по фотографии

12.05.2022, 16:50, Разное
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Коллектив ученых из Технологического института Стивенса совместно со специалистами из Принстонского и Чикагского университетов создали алгоритм работы искусственного интеллекта, способный предсказать первые впечатления о людях по их фото.

Эксперты провели эксперимент с участием добровольцев. Тысячи людей и высказывали свои первые впечатления о лицах, которые сгенерировано компьютер. Их просили также рассказать о надежности, честности, религиозности и общительности изображенных людей.

Ответы специалисты использовали для обучения искусственного интеллекта, который начал самостоятельно делать суждения о человеке лишь по его фотографии. Нейронная сеть делала выводы, в основном сходящиеся с интуицией людей и общими стереотипами.



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