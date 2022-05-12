За 2,5 месяца «спецоперации» в Украине число поставщиков вооружения стране выросло до 30 государств

За пять последних лет Украина закупила за рубежом оружие , стоимость которого достигала 0,7% всего мирового экспорта по этой статье.

Страна занимала 14-е место в списке самых крупных импортеров оружия. Основными поставщиками тогда были Чехия, Франция, Литва, Польша, Турция и США. После начала российского вторжения количество поставщиков оружия в Украину выросло в несколько раз.

С начала «спецоперации» в Украине Соединенные Штаты выделили три пакета военной помощи Киеву на сумму $800 млн каждый. 28 апреля президент США попросил Конгресс выделить дополнительные $33 млрд на помощь Украине. Штаты поставляют гаубицы M777 и артиллерийские снаряды (всего 90 орудий и почти 200 тысяч боеприпасов к ним, согласно сообщению Минобороны), ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники (в том числе сотни барражирующих боеприпасов Switchblade и дроны-разведчики Puma), РЛС контрбатарейной борьбы, свыше 1400 ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и другие противотанковые системы, пишет Forum on the Arms Trade. Также в Украину отправляют стрелковое оружие, более 50 млн патронов, бронежилеты (общей стоимостью $3,6 млрд), 5 вертолетов Ми-17 советского производства (их ранее собирались отправить в Афганистан, но не успели до прихода к власти талибов), сотни бронеавтомобилей (их поставили еще до начала российского вторжения) и 200 бронетранспортеров M113.

Великобритания отправляет в Украину самоходные зенитные установки Stormer, 10 тысяч ракет малой дальности и противотанковых ракет (включая NLAW и Javelin), противокорабельные ракеты Brimstone Sea Spear, бронетранспортеры Saxon, 35 бронетранспортеров FV103 Spartan, бронемашины Mastiff, Husky и Wolfhound, артиллерию, системы ПВО Starstreak, барражирующие боеприпасы, беспилотники для перемещения военных грузов Malloy Aeronautics T150. Ирландия передает 200 бронежилетов, медикаменты и топливо.

Канада отдает 8 бронемашин Roshel Senator, 4 гаубицы М777, 4500 гранатометов М72 и до 7500 ручных гранат, стрелковое оружие, включая снайперские винтовки, 1,5 млн патронов. Австралия отправит 20 бронемашин Bushmaster, 6 гаубиц M777, ракеты и другое вооружение стоимостью $51,6 млн.

Литва и Латвия решили передать Украине ПЗРК Stinger, а Эстония добавила к этому ПТРК Javelin и девять гаубиц D-130 калибра 122 мм (с разрешения Германии).

Франция отправляет в Украину ПТРК MILAN и не меньше 10 гаубиц Caesar, а Германия — 50 зенитных самоходных установок Gepard, 1000 противотанковых орудий и 500 ПЗРК Stinger.

Правительство Италии одобрило поставку ПЗРК Stinger, противотанковых орудий, пулеметов и систем разминирования. Правда, это решение еще должен одобрить парламент.

Испания передает Украине 20 бронемашин Uro Vamtac, 1370 противотанковых гранатометов, 700 тысяч патронов для винтовок и пулеметов, легкие пулеметы, 20 тонн медикаментов, средства защиты, в том числе каски, бронежилеты и костюмы биологической, химической и радиационной защиты. Португалия отправляет в Украину 5 гаубиц М114 калибра 155 мм, 15 бронетранспортеров М113, 4 бронемашины Iveco M 40.12 WM, автоматические винтовки G3, гранаты и другие боеприпасы.

Нидерланды отдают бронетранспортеры (вероятно, YPR-765), 200 ПЗРК Stinger, 3000 боевых касок и 2000 бронежилетов, 100 снайперских винтовок с 30 тысячами патронов, 400 реактивных гранатометов (с разрешения Германии).

Люксембург передает Украине 100 ПТРК NLAW, автомобили Jeep Wrangler 4×4, 15 военных палаток, а Бельгия — 200 единиц противотанкового оружия, 5 тысяч автоматических винтовок и пулеметов.

Из Финляндии в Украину доставят 2500 автоматов и 150 тысяч патронов к ним, 1500 противотанковых ружей, армейские пайки. Швеция передает 10 тысяч противотанковых гранатометов AT4, шлемы и бронежилеты; Норвегия — больше 20 гаубиц M109A3GN, 4 тысячи единиц противотанкового оружия, каски, бронежилеты и другие средства защиты, Дания — 50 бронетранспортеров M113G3DK, 25 бронемашин Piranha IIIC, 25 беспилотников Heidrun, 2700 единиц противотанкового оружия, 300 ПЗРК Stinger, бронежилеты.

Польша отдает больше 200 танков Т-72, 40 БМП-1, больше 20 САУ, больше 20 РСЗО «Град», ПЗРК малой дальности Thunderbolt и боеприпасы. Также Минобороны страны выразило готовность передать Украине снаряды, системы ПВО, легкие минометы и разведывательные беспилотники.

Чехия поставит в Украину танки Т-72 и 56 БМП PbV-501 (модернизированные советские БМП-1), гаубицы, больше 20 САУ, больше 20 РСЗО RM-70, ЗРК «Стрела-10М», 160 ПЗРК, 4 тысячи минометов, 20 ручных пулеметов, больше 7 тысяч штурмовых винтовок и автоматов, 3 тысячи пулеметов, 30 тысяч пистолетов, снайперские винтовки, 1 млн патронов.

Словакия отправляет украинцам ЗРК С-300, пишет Oryx, а Словения — танки Т-72, автоматы Калашникова, каски и боеприпасы. Румыния выделила €3 млн на покупку бронежилетов, касок, боеприпасов и медицинских средств для украинской армии. Некоторое количество военного оборудования направит в Украину и Северная Македония. А Греция передает переносные ракетные комплексы, боеприпасы и автоматы Калашникова. Хорватия поставит в Украину винтовки, пулеметы и средства защиты стоимостью €16,5 млн.

Турция налаживает совместное с Украиной производство ударных беспилотников Bakar Bayraktar TB2, а Япония передает Киеву бронежилеты, каски и другие средства защиты.

За два месяца «спецоперации» Украина получила только от США военную помощь почти на $3,5 млрд. Причем американцы не только передают украинцам готовые, и зачастую устаревшие образцы вооружений, но и спешно разрабатывают новые. По данным Air Force Magazine, США поставят Украине как минимум 121 беспилотник Phoenix Ghost, который был принят на вооружение в апреле. Он создавался в соответствии с нуждами Вооруженных сил Украины, рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Наиболее дискуссионным остается вопрос поставок тяжелого вооружения и авиации. Так, 19 апреля Кирби заявил, что Украина получила истребители МиГ-29 из запасов других бывших стран Варшавского договора. Однако позже он отказался от этого заявления, уточнив, что в Украину были поставлены только запчасти для ремонта поврежденных самолетов.

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт 6 мая заявила, что Германия хочет направить Украине семь самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000). Военные эксперты считают эту САУ, способную стрелять на 30–50 км, лучшей в мире. Однако немцы готовы отправить в Украину не готовые к бою установки, а те, что находятся в ремонте, пишет Stern. Также нужно время для обучения украинских экипажей. Предполагается, что PzH 2000 будут отремонтированы и готовы к отправке в конце июня. Еще пять таких же САУ намерены передать Украине Нидерланды.

Как считают военные эксперты, без поставок тяжелого вооружения украинская армия не сможет перейти в контрнаступление. На его подготовку потребуется как минимум еще месяц.