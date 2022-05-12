Чтобы все прошло по плану: как украсить дом и сервировать стол к приходу гостей по фэншуй

Фэншуй вошел в моду в последнее время. Мы находим ему применение в наших домах и на рабочих местах, учимся особым образом сочетать цвета, расставлять мебель, и все это ради того, чтобы обеспечить себе процветание.

Принципы фэншуй обеспечивают гармонию пространства. Определенную энергию приносят нам материалы, формы и цвета, которые мы выбираем. Таким образом, мы можем повысить концентрацию, творчество или даже найти любовь, создавая вокруг себя определенную атмосферу.

Однако мы можем не только украсить свой дом, а научиться применять эти принципы в зависимости от того, чего мы хотим достичь.

Вот, например, вы ждете гостей. Как насчет того, чтобы организовать вечеринку, которую потом невозможно будет забыть? Вы будете удивлены, насколько просто это можно сделать. Однако важно учитывать некоторые ключевые аспекты.

Согласно принципам фэншуй, важно, чтобы материалы были максимально чистыми и имели наилучшее энергетическое качество. Этого не удастся добиться с помощью пластика, здесь пригодится камень или дерево, которые были созданы природой сотни лет назад. Следовательно, в дополнение к правильному использованию и размещению мы должны обратить внимание на качество материалов.

Вода

Энергия воды очень сильна. Используйте ее на своей вечеринке, и все гости будут чувствовать себя спокойно и безмятежно.

Дерево

Представьте себе дерево, которое стремится ввысь и обнимает вас своими ветвями. Оно дает тепло, заставляет вас чувствовать себя уютно, благодаря этой энергии вы захотите остаться на вечеринке подольше. Этот материал незаменим, когда вы начинаете новые проекты.

Огонь

Это жизненная энергия, которая придает силу, способствует общению. Однако с этим элементом нужно быть аккуратным, потому что он также приводит к дискуссиям и спорам.

Земля

Фэншуй говорит нам, что элемент земли дает стабильность, безопасность. Слишком большое его количество заставляет нас чувствовать себя приземленными, нам кажется, что жизнь идет очень быстро.

Металл

Этот элемент дает нам концентрацию и дисциплину, но будьте осторожны с ним. Старайтесь не потерять равновесие, слишком большое количество металла может охладить атмосферу, а на дружеской вечеринке вам это не нужно.

Вот какие украшения интерьера вы можете добавить.

Стеклянные вазы

Все отражающие поверхности, такие как стекло или зеркала, а также округлые формы помогают усилить движение энергии. Ваши гости будут чувствовать себя расслабленными и отдохнувшими, если вы расставите по дому маленькие хрустальные вазы с цветами.

Зеркала

В фэншуй зеркала – это декоративные предметы, с помощью которых можно получить положительные эффекты элемента воды. Поместите большое зеркало в главную гостиную и позвольте энергии свободно течь.

Свечи

Украсьте свой дом свечами, если запланировали вечеринку. Тем самым вы будете способствовать общению и веселью.

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Яркие цвета

Оранжевый наряду с красным является цветом, который связан с элементом огня. Вы можете разместить оранжевые цветы в центре основного стола или в прихожей. Они оживят атмосферу и украсят вечеринку.

Веточки

Веточки растений относятся к элементу дерева, и, если вы добавите в интерьер красивый поднос с расположенными на нем веточками, это придаст уюта. Все гости на вашей вечеринке будут чувствовать себя тепло как дома.

Отделка деревом

Это самый простой элемент для применения: полы, стены, двери в наших домах. Дерево в отделке очень часто используется в последнее время. И не зря. Благодаря этому элементу каждый человек, который приходит в дом, чувствует себя желанным.

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Серебряный поднос

Металл восстанавливает равновесие. Отличная идея – подавать закуски или напитки на серебряном блюде или охлаждать шампанское в сверкающем металлическом ведре.

Подсвечники

Еще один способ получить преимущества, которые приносит нам металл, – использовать серебряные подсвечники на столе. Этого будет более чем достаточно, чтобы гости чувствовали себя расслабленными.

Керамика

Подайте закуски в керамической посуде, если, конечно, она у вас имеется.

Если ваш стол квадратный или прямоугольный, то это еще лучше, эти формы также являются частью элемента земли.