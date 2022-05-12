 

Цены на газ в Европе ускорили рост

12.05.2022, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стоимость газа в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

Так, цена июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF растет с самого открытия торговой сессии. Утром она составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчетной цене среды – 1020,7 доллара). Далее котировки ускорили темпы роста – до максимальных 1233,9 доллара (+20,9%). Стоимость сохраняется выше 1200 долларов и растет почти на 20%, передает РИА «Новости».

Котировки начали значительно расти 10 мая после сообщения «Оператора ГТС Украины» о том, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с утра 11 мая.

Напомним, правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские дочки Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Первые фото нового пикапа Toyota Tundra попали в сеть

03.03 / Регистрация на ВНО 2021 года заканчивается 5 марта – Минобразования

02.08 / Выборы-2021: Миронов против спойлерства, а Жириновский предостерег Грудинина

10.08 / Профессор из США назвал теорию ядерного сдерживания опасным мифом

09.02 / Американские правозащитники призвали прекратить преследование Ассанжа

28.08 / Войска США отвечают на активность России в Арктике — «и надо льдом, и подо льдом»

24.08 / Евросоюз сравнил Лукашенко с лидером Венесуэлы Мадуро

08.07 / Зеркаль: Ситуация с “Северным потоком – 2” требует совместной позиции Германии и США. Но она должна базироваться не на компенсациях, а на политическом давлении

31.07 / Общество: Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

21.08 / День Независимости Украины. В Управлении госохраны предупредили о запрете полетов на время праздничных мероприятий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика