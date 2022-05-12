Цены на газ в Европе ускорили рост

Стоимость газа в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

Так, цена июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF растет с самого открытия торговой сессии. Утром она составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчетной цене среды – 1020,7 доллара). Далее котировки ускорили темпы роста – до максимальных 1233,9 доллара (+20,9%). Стоимость сохраняется выше 1200 долларов и растет почти на 20%, передает РИА «Новости».

Котировки начали значительно расти 10 мая после сообщения «Оператора ГТС Украины» о том, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с утра 11 мая.

Напомним, правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские дочки Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из России.

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