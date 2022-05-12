 

Синод УПЦ заявил о созыве собора для обсуждения проблем церковной жизни на Украине

12.05.2022, 16:00, Новости дня
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Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) инициировал проведение собора епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения проблем жизни церкви, в том числе связанных с проведением на Украине спецоперации России.

«Священный синод инициировал собрание верующих Украинской православной церкви. <…> Члены Синода положительно оценили возможность основательного и всестороннего обсуждения любых вопросов церковной жизни. Но принципиально важно то, чтобы этот процесс происходил без нарушения церковного порядка. В ближайшее время будет созвано собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян Украинской православной церкви для обсуждения проблем церковной жизни», – приводит сообщение УПЦ РИА «Новости».

Отмечается, что собор будет обсуждать, в том числе, вопросы церковной жизни, возникшие в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Члены Синода, отмечается в сообщении, подчеркнули, что дискуссия по тому или иному вопросу не должна привести к выходу за пределы канонического поля и не должна привести к новым расколам в церкви.

Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в городе также была запрещена деятельность Украинской православной церкви. Он обвинил УПЦ в «пророссийской пропаганде» в храмах и «расколе украинского общества».

В РПЦ заявили, что принятие таких законов приведет к обострению социального кризиса на Украине, а также спровоцирует новый виток гражданского противостояния.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как запрет православия на Украине поможет спецоперации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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