Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за статьи «о лае НАТО у границ России»

МИД Румынии вызвал посла РФ Валерия Кузьмина в связи с опубликованной на сайте диппредставительства статьей о враждебных действиях НАТО и другими заявлениями дипмиссии, сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство страны.

На встрече с российским дипломатом, состоявшейся 11 марта, государственный секретарь по стратегическим делам Юлиан Фота «подчеркнул, что неоднократное использование российской миссией несоответствующего, оскорцбительного и провокационного языка в адрес Румынии и НАТО является неприемлемым». Румынский дипломат призвал посла РФ «проявлять максимальную сдержанность в публичных высказываниях», а также утверждал, что «подобное поведение в публичных коммуникациях отражает последовательно неконструктивный подход посольства к двусторонним отношениям», информирует РИА «Новости».

В статье «О лае НАТО у границ РФ и главном источнике дезинформации в мире», говорится о «потоке откровенной лжи, фальсификации, постановочных провокаций фабрики фейков и дезинформации, созданной и финансируемой коллективным Западом». В публикации, в частности, приводится высказывание Папы Римского Франциска в беседе 3 мая с главным редактором газеты «Коррьере делла сера» Лучано Фонтаной о том, что, вероятно, «лай НАТО у дверей РФ привел к реакции Кремля».

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