 

Володин заявил об отмене льгот в отношении пальмового масла

12.05.2022, 15:35, Разное
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Еще несколько лет назад Государственная Дума инициировала процесс по отмене льгот в отношении пальмового масла. Для этого парламентарии приняли поправки в Налоговый кодекс РФ, которые повысили ставку НДС до 20%. Однако изменения не коснулись отдельных фракций вышеуказанного продукта, потому что они регулировались правительственными НПА. Налог оставался на уровне 10%.

Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин. Однако в четверг, 12 мая, удалось добиться отмены льготной ставки НДС и для фракций пальмового масла. По словам политика, депутаты Госдумы обратились с соответствующим предложением к главе кабмина Михаилу Мишустину и получили поддержку с его стороны. В итоге Правительство России приняло решение о повышении налога до 20%.

“Принятые решения позволяют говорить об отмене всех льгот в отношении пальмового масла”, – подчеркнул Володин.

Кроме того, по словам парламентария, на контроле Госдумы остается вопрос о минимизации использования пальмового масла. Он отметил, что подобными просьбами к народным избранникам обращаются жители страны.

Спикер ГД заверил граждан, что сегодня профильные думские комитеты активно работают над предложениями по запрету использования пальмового масла в ряде пищевых продуктов.



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