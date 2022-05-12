 

Песков: РФ сделала все, чтобы избежать спецоперации на Украине

12.05.2022, 14:35, Новости дня
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Россия сделала все, чтобы не проводить операцию на Украине, но разговаривать с Москвой никто не захотел, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы помните, что до начала специальной военной операции президент (Владимир) Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать. Каких-либо действий по возобновлению диалога в последние два месяца не было», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Также он добавил, что ситуация с неэффективными переговорами между Россией и Украиной не изменилась, сейчас похвастаться нечем.

«Мы вчера с вами говорили о переговорах, ничего не изменилось. <…> И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке», – сказал он в четверг во время общения с прессой.

Ранее Пеков заявил, что переговорный процесс между Россией и Украиной без посредников идет очень вяло и нерезультативно.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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