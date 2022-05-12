Политика: НАТО берет Петербург в клещи

Власти Финляндии намерены безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. В случае, если альянс примет Хельсинки в свои ряды, линия границы между Россией и НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Какие риски для РФ несет этот шаг и как Москва могла бы парировать растущие угрозы?

Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.

В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. Об этом написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.

Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря, передает РИА «Новости».

«Если главный страх НАТО – это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», – отметил автор публикации.

Таким образом, количество стран-членов НАТО в ближайшее время может увеличиться до 32, поскольку вслед за Финляндией 16 мая свою заявку на вступление в альянс намерена подать и Швеция. Это означает новые вызовы для РФ и конкретно для Северо-Западного стратегического направления (СЗ СН), включающего в себя Мурманскую, Архангельскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Вологодскую области, а также Республику Карелия и часть территории Республики Коми.

Ширина направления составляет 1,7 тыс. км, глубина до 1,5 тыс. км. По площади оно занимает около 1,5 млн км. Численность населения этих регионов – 13 млн человек. Имея выгодное расположение, дающее выход в Балтийское и Баренцево моря, здесь РФ граничила лишь с одной страной НАТО – Норвегией, однако вступление Финляндии в альянс приведет к изменениям в стратегическом балансе сил.

Как отмечают эксперты, СЗ СН отличается специфическими природными условиями, которые ограничивают маневренность войск и проходимость техники. С другой стороны, заболоченность региона создает условия для проникновения в тыл российских войск крупных сил с использованием авиации и вертолетов.

В то же время у РФ на этом направлении имеются значимые военные объекты. Это и ракетные базы МБР, и космодром Плесецк, и ядерные объекты на острове Новая Земля. А на Кольском полуострове расположена главная военно-морская база Северного флота – Североморск. Здесь же в Западной Лице находится база ракетных атомных подводных лодок. Еще одна военно-морская база расположена в Северодвинске.

Также в пределах СЗ СН эксперты выделяют три операционных направления: Кольское (обеспечивает доступ РФ к важнейшим ресурсам), Карельское (обеспечивает связность коммуникаций с центральной частью западного региона России) и Балтийское (обеспечивает связь с важнейшими военными и экономическими объектами России).

При этом географические и климатические особенности региона представляют проблему не только для России, но и для НАТО. Вместимость этих операционных направлений очень ограничена, особенно если речь идет о размещении там крупных соединений бронетехники. К примеру, в соседней Норвегии расположена одна мотопехотная бригада «Север», которую со временем дополнят англо-голландской тактической группой. Большее количество войск там разместить невозможно. Это же в полной мере касается и Финляндии.

«Тем не менее на территории Финляндии может появиться любое вооружение, имеющееся у альянса, включая тактическое ядерное оружие. Например, Финляндия уже заявила, что хочет закупать американские истребители пятого поколения F35, являющиеся носителями ядерного оружия», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Ситуация усложняется еще и тем, что у финнов есть территориальные претензии к России, которые не оформлены официально, но могут быть выдвинуты в любой момент», – добавил он. «На сегодняшний день у РФ нет таких сил общего назначения, которыми мы сможем быстро и одномоментно парировать эту угрозу. Создание новых группировок войск на границе с Финляндией потребует длительного времени – от 5 до 7 лет, и больших финансовых затрат», – добавил Коротченко.

«Поэтому парировать неблагоприятное для нас изменение военно-стратегической ситуации мы можем лишь одним образом – передачей тактического ядерного оружия в войска Западного военного округа и на Балтийский флот. Также для этого нужно установить тактические ядерные боевые заряды на соответствующие носители – ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр», – отметил собеседник.

«С 1949 года мы исходили из того, что отношения РФ с Финляндией урегулированы. И нынешнее экономическое развитие Финляндии обусловлено ее нейтралитетом

и результатом взаимовыгодного сотрудничества. Это позволяло нам сотрудничать по самым разным вопросам: от нефтегаза, угля и леса до продуктов питания и атомной энергетики. Сейчас, очевидно, финны решили от всего этого отказаться», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Теперь Финляндия исходит из того, что никакого сотрудничества с Москвой больше не будет. Они уже отменили предполагаемые инвестиции в Сайменский канал, соединяющий озеро Сайма и Выборгский залив. Также расторгнуты почти все контракты в сфере сотрудничества по железным дорогам. Я думаю, эти действия будут стоить Хельсинки очень и очень дорого, но нынешние политики готовы пойти на эту жертву», – продолжил собеседник.

Политолог уверен, что решение о вступлении в НАТО Финляндия принимала без давления со стороны США или Великобритании. «Позиции Вашингтона и Лондона понятны – создать РФ дополнительные сложности по этому направлению. Но здесь в большей мере работает своего рода «болезнь» финнов, которая проявляется в среднем раз в 80 лет. Сначала с их стороны следует неконъюнктурная демонстративная враждебность в духе Маннергейма, затем приходит осознание, восстановление двустороннего сотрудничества, а когда ослабевает историческая память, все начинается снова», – утверждает Межевич.

Эксперты также обращают внимание на прямую военную угрозу для Петербурга, который альянс в теории может взять в клещи. «Вместе с тем нельзя забывать и о полуострове Ханко, который может стать одной из площадок для нападения на Калининград. Финляндия и сейчас достаточно хорошо оснащена с военной точки зрения. Кроме того, Хельсинки в нарушение всех договоров уже подписал контракт на закупку у США истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие», – отметил эксперт.

«Если Финляндия все же станет частью Североатлантического альянса, нам придется уравновесить это через нацеливание нашего оружия непосредственно на Хельсинки. Желание воевать должно быть сбалансировано четким пониманием неизбежности ответа. А так как у финнов при поддержке НАТО будет возможность создать превосходство в обычных вооружениях, надо ориентироваться на то, что этот ответ может быть связан с применением оружия массового поражения. Иначе финскую агрессию не остановить», – уверен Межевич.

Схожей точки зрения придерживается и бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. «Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, то у НАТО появится возможность разместить там ракеты, которые будут угрожать нашим местам базирования атомных лодок. То есть за считанные минуты может быть нанесен удар по Архангельску, Североморску и Мурманску», – сказал военный эксперт.

«В таком случае можно говорить о том, что Прибалтика, а также Балтийское море перестанут быть безъядерной зоной. РФ неоднократно официально предупреждала об этом власти Швеции, Финляндии и всей НАТО. Других вариантов у нас просто нет», – резюмировал Хатылев.

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