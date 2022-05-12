«Супергерои изначально задумывались как чёрные женщины» – эксклюзив от основателя Marvel

98-летний Бенджамин Байерс, стоявший у истоков вселенной Marvel, рассказал журналистам, что практически все придуманные им супергерои изначально должны были быть чернокожими женщинами.

В 1960-х ему пришлось изменить расу и пол героев под давлением цензуры.

– Америка тогда была расистским государством. Когда я приносил в редакцию идею о том, что группа чернокожих женщин с суперспособностями спасает мир, там очень хвалили сценарий, но просили сделать героев белыми мужчинами. Изначально героя, которого мы сегодня знаем как Человек-паук, звали Чёрная вдова. Понимаете, мне пришлось уродовать своё произведение, наполняя его белыми гетеросексуальными мужчинами по квотам. Иначе бы никто ничего тогда не опубликовал, – рассказал Байер.

Создатель супергероев рад, что в современном мире Marvel наконец-то может вернуться к изначальной концепции. В ближайшее время будет завершена работа по переводу образов тех героев, что по недоразумению остаются белыми гетеросексуальными мужчинами, в недопредставленные категории. Также планируется сделать часть из них инвалидами, чтобы подчеркнуть важность этой группы населения для американского общества.

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