 

Ставропольский педофил совратил 29 детей по всей России

12.05.2022, 14:11, Разное
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Житель Ставропольского края через интернет пытался совратить ребенка из Ноябрьска (ЯНАО). Мужчина знал о возрасте девочки, но это не остановило его. Он пересылал ей через Интернет картинки порнографического характера и демонстрировал свои половые органы по видео-чату, а также вел переписку с сексуальным подтекстом.

По данным следствия, этот ребенок был не единственным, кто пострадал от действий педофила. Как сообщает URA.RU, потерпевшими от действий мужчины признано 29 детей из различных регионов России, в возрасте от 8 до 12 лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.



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