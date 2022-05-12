 

Компания Bentley представила новую версию кроссовера Bentayga с удлиненной колесной базой

12.05.2022, 14:08, Разное
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Премиальная марка Bentley официально презентовала удлиненный кроссовера Bentayga – Bentayga Extended Wheelbase (EWB).

Предложенная модель существенно отличается от оригинального исполнения за счет габаритов кузова. Кроме того, изменения зафиксированы в решетке радиатора, головной оптике и крупных колесных дисках. Исходя из предложенных обновлений салон кроссовера станет более комфортным для пассажиров. Также появились новые режимы регулировки кресел. В салоне установлена продвинутая система вентиляции.

Под капотом удлиненного кроссовера Bentayga – Bentayga Extended Wheelbase (EWB) установлен 4-литровый бензиновый двигатель на 550 л.с. мощности. Новый экземпляр обладает восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Разгон до сотни осуществляется за 4,6 секунд.



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