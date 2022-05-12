 

В Подмосковье прикрыли проститутский притон

12.05.2022, 14:07, Разное
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В Ленинском городском округе Подмосковья задержали троих человек, подозреваемых в организации протитутского притона. Неподалеку от 31-го километра МКАД в районе поселка Дубровский мужчины организовывали “точку”, где с девушками за деньги можно было заняться сексом.

Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, помимо сутенеров удалось задержать троих женщин, оказывающих интим-услуги. Как оказалось, одна из них ранее уже привлекалась за проституцию.

Возбуждено уголовное дело. Организаторы притона могут получить до пяти лет лишения свободы.



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