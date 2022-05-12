 

ДТП с фурой в Нижегородской области попало на видео

12.05.2022, 14:07, Разное
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Сразу два человека стали жертвами чрезвычайного происшествия на трассе под Нижним Новгородом. Видео с наружных камер наблюдения появилось в телеграмм-канале Ni Mash.

На кадрах отчетливо видно, как фура влетела в легковой автомобиль. Сообщается, что 50-летний грузовой не заметил на дороге “Ладу”, в результате чего снес ее с проезжей части, не успев затормозить.

В результате ДТП на федеральной трассе М7 погибли два человека. Жертвами аварии стали мужчина и женщина. Они погибли еще до приезда кареты скорой помощи.



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