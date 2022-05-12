Проверить подлинность, чтобы не потерять

В первом квартале 2022 года на территории Ярославской области было выявлено 40 поддельных денежных знаков Банка России.

Больше всего с признаками подделки было обнаружено пятитысячных купюр – 24 штуки. На втором месте двухтысячные – 14 штук. Тысячные фальшивые банкноты встречаются реже – в 1 квартале выявлена 1 штука. Кроме того обнаружена 1 поддельная монета номиналом 10 рублей. Также в банковской системе региона в 1 квартале были обнаружено 3 поддельные банкноты иностранных государств (2 по 100 Долларов и 50 Долларов США).

Большинство подделок выявлено специалистами регионального отделения Банка России при проверке выручки коммерческих предприятий, а в коммерческих банках – при совершении операций с клиентами. Еще часть фальшивок выявлена кассирами в момент произведения расчетов в торговых и сервисных предприятиях области.

– Всегда при расчетах наличными и получении сдачи нужно тщательно проверять деньги на подлинность и при подозрении на подделку попросить заменить банкноту. Если подделку вы обнаружите позднее, то просто утратите деньги – обмену в банках они не подлежат. При проверке денег можно использовать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России» – это помощник, который всегда под рукой, – советует эксперт по денежным знакам ярославского отделения Банка России Ольга Соколова.

Сотрудники полиции уточнили, что если покупатель на кассе пытается рассчитаться поддельной банкнотой, то представителю торговой точки необходимо сразу же сообщить об этом в полицию. Обычно сбыт поддельных денег осуществляется в местах, где нет специального оборудования для проверки подлинности купюр либо имеются аппараты устаревших марок. Наиболее часто это может происходить в таких объектах, как сетевые и продуктовые магазины, станции АЗС, рынки, аптеки, коммерческие ларьки, салоны сотовой связи, торговые объекты, расположенные вдоль автодорог.

– Органами внутренних дел возбуждено 39 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», – рассказала начальник ОИОС УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева.