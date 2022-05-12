 

Добровинский оценил разрешение продажи спиртного на верандах в Москве

12.05.2022, 13:13, Новости дня
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«Жарким летом взять бокал прохладного шампанского или пива и выпить на летней веранде – это нормально, и ничего страшного в этом нет», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя решение московских властей разрешить продажу алкоголя на летних верандах.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице до конца года снимается запрет на продажу алкоголя в «сезонных или летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания», передают «Ведомости». Кроме того, в качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах, а также в спортивных сооружениях.

«В эпоху одних ограничений снять другие – это довольно умное решение. Жарким летом взять бокал прохладного шампанского или пива и выпить на летней веранде – это нормально, и ничего страшного в этом нет. И это говорю я – человек совершенно не пьющий», – говорит Добровинский.

Адвокат отмечает, что к тому же такое решение является хорошей поддержкой бизнесу. «Я считаю, что все хорошо, что не запрещено и не доставляет неудовольствие», – заключил собеседник.

Ранее участники рынка алкогольной продукции предупредили, что из-за геополитической ситуации импорт алкоголя в Россию может сократиться на 20–40% в годовом выражении. Однако директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что беспокоиться не о чем – рынок алкогольной продукции в РФ сможет полностью восстановиться в течение полутора-двух лет. Кроме того, он подчеркнул, что российские пивоваренные компании с легкостью компенсируют объем импортного пива.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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