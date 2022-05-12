Кремль заявил о необходимости укрепления безопасности в приграничных с Украиной районах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал необходимость дополнительных мер по укреплению безопасности приграничных российских районов из-за продолжающихся обстрелов со стороны Украины.

«Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым [принять] дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов», – прокомментировал Песков сообщения о том, что в Белгородской области в ходе таких обстрелов погиб мирный житель и несколько пострадали.

При этом представитель Кремля добавил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с такими атаками, «могут говорить наши военные», передает ТАСС.

Напомним, Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 мая украинские вооруженные формирования обстреляли два села в Белгородской области, повредив линии электропередачи. 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области, в результате повреждения получили семь домов. 28 апреля под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. А днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.

Напомним также, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом.

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