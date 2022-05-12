Прогнозы для европейских экономик неутешительные, надежда только на пляжи

Экономисты отмечают, что, возможно, даже при отсутствии дополнительных антироссийских санкций цена на энергоносители уже не упадёт, а значит, и инфляция будет оставаться высокой, пишет The Wall Street Journal. Надежда у них остаётся только на то, что в этом году пандемия не помешает европейцам отправиться в отпуск, что поможет странам Южной Европы.



AP

После первого взлёта в 2021 году, когда мировая экономка стала восстанавливаться от пандемии, цены на энергоносители снова выросли, пишет The Wall Street Journal. Это произошло на фоне опасений, что поставки нефти и газа из РФ сократятся из-за военной активности, западных санкций или в качестве ответной меры России.

Но сейчас эксперты считают, что в этом году цены на энергоносители могут уже больше не упасть, а наоборот, лишь расти, даже если новых санкций в адрес РФ не будет. Соответственно, и инфляция будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось. Так, руководство Shell отмечало, что они в курсе, какие сложности приносят людям высокие цены на энергоносители. Многим сложно сокращать своё потребление электроэнергии, поэтому экономисты ожидают роста трат на электричество, отопление и топливо и, соответственно, снижения трат на товары и услуги.

По словам автора статьи, это негативно скажется на росте всех экономик, за исключением разве что самых крупных. Так, экономисты подсчитали, что рост цены на газ на 20% в США после начала российской спецоперации может вызвать снижение трат на товары и услуги на $9,6 миллиардов в месяц.

Однако в отличие от США Европа большую часть энергоресурсов импортирует. Поэтому при росте цен она платит ещё больше поставщикам из России, Северной Африки и с Ближнего Востока. А учитывая стремление Европы уйти от газовой зависимости от России, часть денег идёт и США, которые становятся важным источником сжиженного природного газа для еврозоны.

В случае с Европой не на руку ей работает и тот фактор, что РФ перестала закупать европейскую продукцию. А в США при этом происходит перераспределение географии трат в пользу штатов, которые производят энергоресурсы или имеют отношение к такому бизнесу.

Но в целом шведский банк SEB понизил свой прогноз для США с 3,5% до 2,6% роста на этот год, а для еврозоны и того хуже: с 4% до 2,1%.

Автор статьи взял комментарий у представителя французской сети супермаркетов Carrefour, который отметил, что они всеми силами пытаются убедить поставщиков ограничить или отложить планы по повышению цен.

И европейские, и американские потребители за пандемию скопили некоторые средства. Но учитывая быстрый рост цен и тот факт, что зарплаты людей остаются на том же уровне, их покупательная способность быстро сходит на нет. Цена на энергоресурсы для простых потребителей за год выросла почти на 40% — такого уже давно не бывало.

И страдают не только европейские потребители, но и работодатели, особенно в тех сферах, где для производства нужно много энергоресурсов. При этом их сотрудники просят о повышении зарплат в условиях роста цен. Но покупатели их продукции не хотят платить больше. Такая комбинация съедает их прибыль, и поля для манёвра почти не осталось.

У европейцев есть надежда на то, что этим летом пандемия в меньшей степени помешает отдыху людей, что может подстегнуть экономику стран Южной Европы. Экономисты отмечают, что люди могут отказаться от долгосрочных покупок, но скорее захотят отправиться на пляж, на котором не были два года из-за пандемии, пишет The Wall Street Journal.