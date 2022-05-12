 

Марка Tesla отзывает электрокары из-за перегрева процессора

12.05.2022, 12:45, Разное
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Американский автомобильный гигант Tesla сообщил о начале отзыва свыше 130 тысяч электрокаров на рынке США.

Выявленный перегрев техники может привести к внезапной остановке работы центрального дисплея с сенсорным управлением. Под отзывную кампанию попадают модели электрокаров, которые вышли с 2021 по 2022 годы. Для исправления проблемы потребуется обновить программное обеспечение. Вместе с тем ряд автомобилей Tesla, которые выпущены с 2021 года могут постепенно проявить перегрев процесса, что приведет к проблемам с сенсорным экраном.

Следует отметить, что несколько ранее в компании уже осуществляли отзыв электрокаров Model 3 Performance в количестве свыше 48 тысяч экземпляров на рынке США.



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