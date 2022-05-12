 

Россиянам посоветовали носить маски из-за нового вида “омикрона”

12.05.2022, 12:43, Разное
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Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России наблюдается распространение новых подвидов коронавирусного штамма “омикрон”. По словам специалиста, линии ВА.4 и ВА.5 начинают занимать активную позицию и даже вытеснять ранее превалирующую линию ВА.2. К сожалению, они более заразны.

Как сообщает “Радио 1”, иммунолог посоветовал россиянам не отказываться от ношения масок и вновь начать надевать их в общественных местах и – особенно – в транспорте. Помимо этого, защиту от новых мутаций даст ревакцинация.



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