Проветривающий свой срам житель подмосковных Люберец угодил на видео

Майские праздники для этого горожанина прошли вполне успешно. Как минимум он стал местной звездой. Жители Люберец засняли, как мужчина разделся догола посреди улицы, видимо, решив проветрить свой срам, несмотря на прохладную погоду.

Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, свои штаны странный прохожий нес в руках. Правда, доковыляв до середины дороги, мужчина все же решил снова одеться и начал неуклюже напяливать шорты.