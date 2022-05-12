 

Проветривающий свой срам житель подмосковных Люберец угодил на видео

12.05.2022, 12:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Майские праздники для этого горожанина прошли вполне успешно. Как минимум он стал местной звездой. Жители Люберец засняли, как мужчина разделся догола посреди улицы, видимо, решив проветрить свой срам, несмотря на прохладную погоду.

Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, свои штаны странный прохожий нес в руках. Правда, доковыляв до середины дороги, мужчина все же решил снова одеться и начал неуклюже напяливать шорты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Дума приняла законопроект о защите минимального дохода должников

07.07 / Мнение: Уже арестовывают за обучение в ВШЭ

29.03 / «Эта уголовка связана со мной»

15.03 / Невысокий холостяк – Личное мнение

29.06 / Скандалы: «У нас очень строгие родители»

30.06 / Андрей Малахов, Валерия, Татьяна Навка, Тимати, Джиган и другие на дне рождения сына Филиппа Киркорова

05.02 / Футбол, шахматы, “ТикТок”: как растут дети Сергея Светлакова

07.07 / Ученые обнаружили предвестники инсульта, которые появляются за 10 лет

10.06 / Александра Ребенок рассказала о своем отношении к корректировкам внешности: “Это – твоя “валюта””

03.06 / Мнение: “Неприятные моменты” на космодроме “Восточный”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика