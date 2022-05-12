 

В Петербурге переименовали Тиньков переулок в улицу Лаврентия Берии

12.05.2022, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о переименовании Тиньков переулка, который находится в Пушкинском районе Северной столицы. По итогам голосования местных жителей и экспертного заключения топонимической комиссии Санкт-Петербурга, было принято решение назвать улицу в честь Лаврентия Берии. 

“Я уже более 10 лет боролся за искоренение этого незаконного названия, которое позорило город Пушкин. Теперь переулок назван в честь выдающегося государственного деятеля, создателя атомной бомбы, Лаврентия Павловича Берии. В это тревожное время нам нужно обращаться к передовому опыту предков, а не смотреть на продажных бизнесменов-русофобов”, – заявил создатель общественной организации “Скажем нет Тинькову ” Дмитрий Ардель.

Переименованный переулок был назван в честь пивовара Порфирия Васильевича Тинькова в 2003 году. Тогда инициативной группой граждан в топонимическую комиссию Санкт-Петербурга была предоставлена копия статьи из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона о Порфирии Тинькове, который с 1759 года поставлял пиво ко двору императора. Однако через несколько лет выяснилось, что такого пивовара не существовало, а его образ был создан сотрудниками пресс-службы Олега Тинькова

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Мнение: Незачем хранить оружие дома

27.02 / Аркатов об украинских фейках про операцию РФ: вбросы необходимо оперативно опровергать

24.02 / Разговор в Сочи между Путиным и Лукашенко был довольно жестким – эксперт Жаров

22.01 / Угонщики вернули больной старушке машину

16.05 / 7 трендовых образов этого сезона, которые легко повторить

19.05 / Стартап-студия eFounders достигла оценки портфеля в 2 миллиарда долларов

20.03 / Мнение: Конец текущей культуры

18.01 / Второй шанс для Кристины – Личное мнение

23.04 / Объявлены победители конкурса “Учитель будущего. Студенты”

20.02 / Просто мы вот такие люди – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика