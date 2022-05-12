В Петербурге переименовали Тиньков переулок в улицу Лаврентия Берии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о переименовании Тиньков переулка, который находится в Пушкинском районе Северной столицы. По итогам голосования местных жителей и экспертного заключения топонимической комиссии Санкт-Петербурга, было принято решение назвать улицу в честь Лаврентия Берии.

“Я уже более 10 лет боролся за искоренение этого незаконного названия, которое позорило город Пушкин. Теперь переулок назван в честь выдающегося государственного деятеля, создателя атомной бомбы, Лаврентия Павловича Берии. В это тревожное время нам нужно обращаться к передовому опыту предков, а не смотреть на продажных бизнесменов-русофобов”, – заявил создатель общественной организации “Скажем нет Тинькову ” Дмитрий Ардель.

Переименованный переулок был назван в честь пивовара Порфирия Васильевича Тинькова в 2003 году. Тогда инициативной группой граждан в топонимическую комиссию Санкт-Петербурга была предоставлена копия статьи из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона о Порфирии Тинькове, который с 1759 года поставлял пиво ко двору императора. Однако через несколько лет выяснилось, что такого пивовара не существовало, а его образ был создан сотрудниками пресс-службы Олега Тинькова

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