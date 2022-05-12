 

Названа вероятная причина взрыва пороха в Хабаровском крае

12.05.2022, 11:50, Новости дня
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Неосторожное обращение со взрывоопасными предметами могло стать причиной взрыва пороха при разгрузке боеприпасов в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, неосторожное обращение со взрывоопасными предметами могло стать причиной взрыва пороха. Точная версия будет установлена в ходе разбирательства», – сообщил источник ТАСС.

По словам источника, один человек погиб, еще семеро пострадали в результате взрыва пороха при разгрузке боеприпасов в воинской части в поселке Тейсин. Источник добавил, что после взрыва произошел пожар. В настоящее время он локализован, принимаются все меры для его ликвидации.

«Двух пострадавших доставляют санавиацией в больницу, у них ожоги, поражение 65% и 40%», – сказали в минздраве региона.

Ранее источник сообщил, что в воинской части в Хабаровском крае произошел взрыв, погиб человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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