 

Немецкий профессор – идея остановить конфликт на Украине с помощью эмбарго — «экономическое заблуждение»

12.05.2022, 11:35, Разное
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Экспортные санкции на российские энергоресурсы навредят Кремлю гораздо меньше, чем утверждают немецкие политики, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Измерять эффективность штрафных мер по количеству доходов, которых лишится страна в результате их принятия, это ошибка, убеждён руководитель дрезденского отделения немецкого Института экономических исследований Марсель Тум. Дело в том, что из-за приостановки добычи владелец сырья не терпит никаких убытков, а денег на боевые действия на Украине у Москвы итак достаточно, объясняет эксперт.


AP

В ответ на боевые действия РФ на Украине ЕС планирует ввести эмбарго на российские уголь и нефть, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Также рассматривается возможность запрета импорта газа, но возникает вопрос: «Насколько эффективны такие меры?» Сейчас жёсткость санкций измеряют по количеству доходов, которых лишится страна в результате их принятия. «Каждый день мы платим РФ больше 700 миллионов долларов. Если мы перестанем покупать сырьё, то нанесём Путину урон в таком же размере», — говорят немецкие политики, но это «экономическое заблуждение», убеждён Марсель Тум, руководитель дрезденского отделения немецкого Института экономических исследований.

Он провёл исследование и пришёл к выводу, что измерять эффективность штрафных мер таким образом ошибочно, ведь главе Кремля Владимиру Путину не обязательно продавать сырьё именно сейчас. В отличие, к примеру, от портящейся сельскохозяйственной продукции оно может храниться в земле, не утрачивая своей ценности. Из-за приостановки добычи владелец ресурсов не терпит никаких убытков. Впрочем, ситуация может измениться, если власти спешат превратить ресурсы в деньги, так как опасаются переворота, но, судя по всему, Путин этого может не опасаться, убеждён эксперт.

К тому же из-за заморозки российских счетов за рубежом Кремлю, возможно, даже выгоднее сохранить сырьё, а не конвертировать его в денежный капитал, поясняет Тум: «В плане эффективности штрафных мер экспортные санкции и заморозка счетов мешают друг другу». Также западные политики надеются, что эмбарго лишит Россию средств на ведение боевых действий на Украине. Но экономист сомневается, что отсутствие доходов от продаж нефти и газа приведёт к проблемам с ликвидностью в стране и остановит финансирование военных расходов: «Мы сейчас говорим о сотнях миллионах долларов, которые, по крайней мере, до недавних пор приходили в Россию в качестве платы за сырьё. Даже после заморозки у РФ осталось взаимозаменяемых активов на международном уровне на сумму от 300 до 400 миллиардов долларов. Даже если с завтрашнего дня она не будет получать ни доллара — до достижения потолка ликвидности пройдёт ещё много времени».

Так что в нынешних обстоятельствах отказ от российских нефти и газа не окажет желаемого эффекта и не остановит боевые действия на Украине, заключает Тум. В то же время европейская экономика очень сильно пострадает от остановки экспорта голубого топлива, если в Кремле решат повернуть ситуацию в свою пользу и сами пойдут на такой шаг. Но вероятность такого развития событий небольшая, убеждён экономист: «Россия хочет продавать свой газ, и до сих пор она всегда осуществляла поставки согласно условиям договоров».



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