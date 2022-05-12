Le Figaro – ЕБРР предсказал спад ВВП для всех своих членов на этот и следующий год

Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел в сторону ещё большего снижения прогнозы на ВВП Украины, пишет Le Figaro. При этом в случае прекращения поставок российского газа эксперты предвещают сокращение ВВП стран Европы, Азии и Северной Африки и в этом, и в следующем году.



AP

Украинская экономика в этом году сократится на 30%, предвещает доклад Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В конце февраля они оценивали это сокращение в 20%. Но даже нынешний прогноз основан на «оптимистичном» сценарии, в соответствии с которым боевые действия на Украине закончатся в течение лета. Как пишет Le Figaro, это самое большое падение для украинской экономики со времён Второй мировой войны.

При этом пессимистичный сценарий предусматривает риск эскалации ситуации и прекращение поставок российского газа. Такой вариант полностью перечеркнёт всё послепандемийное восстановление экономик, которые имеют отношение к ЕБРР, то есть от Монголии до Словении и Туниса. В таком случае сокращение ВВП на душу населения для этих 40 стран может составить в среднем 2,3% для нынешнего года и 2% для 2023 года.

К этому прибавится и инфляция, а также рост цен на сельскохозяйственное сырьё. Цены на пшеницу, кукурузу и сою в последние месяцы выросли, что угрожает продовольственной безопасности во многих странах, в частности в Африке и на Ближнем Востоке. В этих странах траты на питание составляют больше трети расходов жителей. При этом РФ и Украина — крупные экспортёры пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла. И РФ — главный поставщик удобрений в мире.

В итоге в марте в странах, которыми занимается ЕБРР, инфляция достигала 11,9% — это почти доходит до рекорда 2008 года. В Турции инфляция больше 60%, в Молдавии, Эстонии, Белоруссии и РФ — в районе 15%. В итоге многие банки подняли ключевую ставку.

В случае с Россией ЕБРР предсказывает падение ВВП на 10% в этом году и стагнацию — в следующем. «Девять лет роста будут стёрты», — подчёркивает экономист ЕБРР Беата Жаворчик. По её словам, РФ ощутит влияние западных санкций в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В случае стран Центральной Европы, которые граничат с Украиной, дополнительным грузом на них ложится приём миллионов беженцев. Хотя в долгосрочной перспективе они, с другой стороны, могут стимулировать стареющую экономику, пишет Le Figaro.