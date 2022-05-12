Мнение: Вторая страница Гугл

Люблю прикладывать ссылки на источники. Идея в том, чтобы дать читателям возможность лично проверить факты и убедиться в их достоверности. Во-первых, я регулярно ошибаюсь, как и все люди, а во-вторых, даже лучший пересказ и лучший перевод всегда являются неточными.

Тут я имею большое преимущество перед журналистами. Журналисты, движимые профессиональным скотством, обычно ссылаются только на главные страницы изданий. Мы, блогеры, не стесняемся давать ссылки на конкретные статьи.

И вот, когда я на днях опубликовал новость про Эппл и Холокост, бдительные читатели немедленно упрекнули меня в плохой проверке фактов. В статье на Ферре, на которую я сослался, писали, что Эппл удаляет с айфонов пользователей воспоминания, связанные с войной и Холокостов. Читатели же прочли источник на английском и заметили, что Эппл не удаляет сами фото, а «всего лишь» забывает включать их в автоматические коллекции:

https://olegmakarenko.ru/2416986.html

https://www.ferra.ru/news/apps/iphone-budet-udalyat-vospominaniya-svyazannye-s-voinoi-i-kholokostom-30-04-2022.htm

https://www.forbes.com/sites/paulmonckton/2022/04/28/apple-reveals-controversial-update-for-ipad-iphone-users/?sh=45120146e7f6

Полагаю, что упрекать Ферру нам тут не в чем. Смысл новости передан верно, причём не только формально, но и по сути. Знаете, кто-нибудь мог бы написать, что буквы Z, V, и O на русской бронетехнике означают Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy. Это был бы фейк, хоть и основанный на реальном совпадении. Но что касается корпорации Эппл, то она действительно чистит телефоны пользователей, увы.

Цитирую из оригинальной статьи на Форбс:

Этот шаг направлен на то, чтобы функция Apple Memories (воспоминания) не создавала нежелательный или потенциально оскорбительный контент. «Воспоминания» — это автоматически создаваемые Apple коллекции изображений и видеоклипов, взятых из вашей библиотеки, которые служат напоминаниями о значимых людях, местах и событиях.

Теперь, согласно отчету 9to5Mac, последняя бета-версия iOS 15.5 вводит список “Конфиденциальных местоположений”, которые считаются неподходящими для включения в «Воспоминания».

В настоящее время список включает в себя:

— Мемориал Яд Ва-Шем;

— Концентрационный лагерь Дахау;

— Музей Холокоста в США;

— Концентрационный лагерь Майданек;

— Берлинский мемориал Холокоста;

— Фабрика Шиндлера;

— Лагерь уничтожения в Белжеце;

— Дом Анны Франк;

— Лагерь уничтожения Собибор;

— Лагерь уничтожения Треблинка;

— Лагерь уничтожения Хелмно-Кульмхоф;

— Концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау

Если американский турист в шортах посетит какой-нибудь лагерь смерти и сделает там несколько фото на свой айфон, корпорация не будет физически удалять фотографии с телефона, турист даже сможет их при желании найти снова. Но в автоматические подборки коллекций неполиткорректные фотографии Эппл включать… не будет.

Это типичная форма мягкой цензуры, которую давно и в совершенстве освоили журналисты западных СМИ. Когда они публикуют свежий сочный фейк о России, новость выходит крупно, на первой странице, и держится там часами, если не днями. Когда же фейк разоблачают, новость о разоблачении публикуют где-нибудь в глубине сайта, через три клика от главной и через два метра прокрутки. Формально приличия соблюдены, опровержение дано. По сути, однако, про фейк узнаёт миллион читателей, а про опровержение фейка — 5 тысяч.

Известная пословица гласит: никто не смотрит вторую страницу Гугла. Поэтому чтобы уничтожить неприятную информацию, нет нужды удалять её из интернета под корень. Достаточно подкрутить поисковики таким образом, чтобы она не показывалась по популярным вопросам. Тогда её будет находить только та часть публики, которая уже и без Гугла хорошо знает, что ищет.

Теоретически такую технологию можно употребить на благо. К примеру, запретить журналистам публиковать чернуху иначе, чем за барьером из ввода пароля и нескольких кликов мышкой. Кому нужно, без труда найдут, при этом большая часть аудитории убережёт свою психику от обильных и страшных подробностей очередной авиакатастрофы в Ваканде. Аналогичным образом можно убирать на задние полки рекламу алкоголя, сведения по деструктивным идеологиям и тому подобный информационный яд. Кому надо — найдут, не затратив при этом больших усилий. Остальные удовлетворятся тем, что предложит им первая страница поисковика.

К сожалению, «употребить на благо» — это не про Эппл. Как видите, едва создав технологию, корпорация тут же начала отрабатывать её на политической цензуре, пряча от глаз обывателей неприятные современному Западу исторические факты. Формально фотографии остаются на телефонах, поэтому представители Эппл могут поднимать бровь с фирменным западным «а что тут такого?». Но по сути это именно удаление, так как если уж обыватель доверяет телефону делать подборки фотографий, значит копаться в сырых фото ему лень.

Вывод из всего этого ясен: не нужно пользоваться айфонами, не нужно надевать себе на шею ярмо экосистемы Эппл. Сегодня вы пуляете птиц в свиней, а завтра незаметно для себя находите, что американская пропаганда на удивление убедительно звучит.