В Японии создали рой маленьких роботов

Ученые из Университета Хоккайдо создали рой микророботов, который обладает большим количеством преимуществ по сравнению с уже имеющимися аналогами.

Новый рой роботов, состоящих из микроскопических трубочек, которые связаны между собой ДНК и кинезом, способен быстро адаптироваться к новым условиям окружающей среды, изменять свою структуру в ответ на специфику поставленной задачи и реагировать на внешние риски.

Эксперименты продемонстрировали перспективность разработки и ее эффективность. Так, например, в ходе опыта было задействовано несколько миллионов микроскопических устройств, перемещающих груз. Рой справился с задачей в пять раз быстрее, чем отдельные