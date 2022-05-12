 

В Японии создали рой маленьких роботов

12.05.2022, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Университета Хоккайдо создали рой микророботов, который обладает большим количеством преимуществ по сравнению с уже имеющимися аналогами.

Новый рой роботов, состоящих из микроскопических трубочек, которые связаны между собой ДНК и кинезом, способен быстро адаптироваться к новым условиям окружающей среды, изменять свою структуру в ответ на специфику поставленной задачи и реагировать на внешние риски.

Эксперименты продемонстрировали перспективность разработки и ее эффективность. Так, например, в ходе опыта было задействовано несколько миллионов микроскопических устройств, перемещающих груз. Рой справился с задачей в пять раз быстрее, чем отдельные



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Взошли на трон: как Шарлотта Казираги, Китти Спенсер и Беатрис Борромео стали амбассадорами Домов моды

23.01 / Оскар Кучера напугал поклонников изменившимся внешним видом: “Пора заканчивать жрать!”

21.12 / Музыка знает

27.01 / В военной части под Москвой обрушилась крыша

03.09 / Духовка на третьем месте: три места на кухне, которые большинство людей постоянно забывают почистить (а это обязательно нужно делать)

06.12 / Путешествие Екатерины II по Волге

09.09 / Россию предупредили о жестких санкциях за присоединение Белоруссии

28.06 / Мнение: Декрет об отмене частной собственности на недвижимости в городах

29.06 / «Деревья в озере с этой водой стояли мертвые»

18.11 / Малахов перед смертью Виктюка взял интервью у режиссера «для Вечности»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика