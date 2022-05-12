Экс-министра экономического развития Улюкаева выпустили из тверской колонии

Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева выпустили из колонии. Утром 12 мая он вышел из тверской ИК-1. Решение об УДО вступило в силу.

Как сообщает “Царьград”, от общения с прессой освобожденный отказался. От стен колонии он уехал на дорогой иномарке.

Напомним, экс-глава Минэкономразвития был осужден за взятку. В колонии Улюкаев провел почти пять лет из восьми. Об этом пишет Общественная служба новостей.