В Хабаровском крае прогремел взрыв на пороховом складе

На пороховом складе в Хабаровском крае произошел взрыв на пороховом складе. По предварительным данным, погиб один человек, еще четверо пострадали.

Как сообщает VSE42.RU, инцидент произошел на территории воинской части. В экстренных службах считают, что причиной взрыва могло стать нарушение правил безопасности при производстве работ со взрывоопасными предметами.