 

“Стимулировать спрос”: Мишустин ввел в России новый вид ипотеки

12.05.2022, 11:16, Разное
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Еще до начала специальной военной операции России на Украине, приведшей к ужесточению санкционного противостояния России и Запада. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заверил граждан, что кабмин вовремя подготовился к внешнему давлению. Сегодня власти прикладывают огромные усилия для поддержки отечественного бизнеса, а также граждан страны. В частности, премьер запустил новый вид ипотеки.

Он направлен на поддержку строительной отрасли и жителей России. Правительство фактически совместило льготный вид ипотеки на новостройки с классическим, которая выдается по рыночным ставкам. Новый способ кредитования позволит россиянам расширить варианты выбора жилья. Об этом заявила экономист Елена Иванкина.

В интервью изданию URA.RU она обратила внимание, что цены на дома и квартиры в России продолжают расти. Кроме того, на фоне западных санкций подскочила ключевая ставка Центробанка РФ. Это привело к снижению покупательной способности и падению спроса на жилье.

Однако гибридная ипотека, запущенная Мишустиным, позволит отечественной строительной отрасли сохранить темпы роста, уверена эксперт. По ее словам, средняя ставка по гибридному кредитованию существенно отличается от классического, поэтому ипотека вновь станет доступнее для граждан России. Таким образом власти смогут стимулировать спрос на квартиры.

Аналитик подчеркнула, что далеко не всем людям удается сохранить стабильный заработок в течение 15-20 лет. При этом в ряде отраслей доходы россиян, действительно, снизились. Она также уточнила, что многие застройщики готовы помочь своим клиентам и субсидировать ипотеку. Кроме того, в стране действуют специальные программы Правительства РФ.



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