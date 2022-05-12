Рубль признан лучшей мировой валютой в 2022 году

Рубль по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты, превратившись в лучшую валюту в мире в 2022 году, информирует Bloomberg.

По информации издания, курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях. Так, многие операции по обмену рубля прекратились, и стоимость рубля на бирже не означает, что в реальном мире российская валюта торгуется по той же цене, пишут «Ведомости».

Также отмечается, что российский рубль очень хорошо реагирует на принятые меры, учитывая, что Турция и Аргентина, которые принимали подобные решения, не смогли добиться таких результатов: лира и песо достигли новых рекордных минимумов и не смогли восстановиться.

Ранее стало известно, что рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Курс доллара снижается на 0,89%, до 66,6 руб., курс евро – до 69,79 руб. Между тем российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует падение индекса Мосбиржи и рост индекса РТС. Так, по состоянию на 10.05 индекс Мосбиржи снижался на 0,25% – до 2380,63 пункта. Индекс РТС рос до 1124,9 пункта (+0,08%).

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