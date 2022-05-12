Западные военные готовили украинских боевиков на базе в Херсонской области

Российские военные изъяли документацию с военной базы в Херсонской области; согласно некоторым документам, украинских боевиков наряду с кадровыми военными готовили по стандартам НАТО западные специалисты.

В распоряжение РИА «Новости» попали некоторые документы, обнаруженные на 241-м общевойсковом полигоне (Алешкинские пески) в районе населенного пункта Раденск, где находилась тренировочная база. В том числе сертификаты, предназначенные для украинских военных, которые подтверждают прохождение военной подготовки по западным стандартам. На документах фигурируют флаги Канады и Великобритании.

По данным российских силовиков, на полигоне проходили подготовку не только кадровые военные, но также боевики территориальной обороны, которые активно начали формироваться в 2020 году, и боевики различных националистических формирований.

В рамках подготовки боевики получили навыки стрельбы, ориентирования на местности, спецсвязи, полевой медицины и индивидуальной тактики. При отступлении украинские военные сожгли базу с большей частью документации.

Тренировочная база с полигоном была оборудована на территории национального природного парка. Активная эксплуатация заповедной зоны с применением боеприпасов при проведении учений могла поставить под угрозу обеспечение жителей региона качественной питьевой водой.

Ранее капитан Юрий Мироненко из батальона, который дислоцирован в Оболонском районе Киева, рассказал, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инструкторов, обучающих украинских военных, спецслужбами стран НАТО.

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