«Единая Россия» решила открыть центр помощи в Запорожье

Сейчас в Донбассе и на освобожденных территориях работает уже 15 гумцентров партии. На следующей неделе открывается гуманитарный центр в Херсоне, через неделю – в Запорожье, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Единая Россия» направила более 7,5 тыс. тонн гуманитарных грузов на Донбасс и освобожденные территории. На следующей неделе мы открываем гуманитарный центр в Херсоне, через неделю – в Запорожье. «ЕР» с первых дней организовала гуманитарную миссию. Хочу поблагодарить за участие в сборе гуманитарной помощи жителей Приморского края. Мы, безусловно, эту работу будем продолжать, пока на территории Донбасса не будет восстановлена мирная жизнь», – подчеркиваются его слова на федеральном сайте «Единой России».

Кроме того, Турчак высоко оценил работу с беженцами, которая организована на территории края и помогает людям быстрее вернуться к нормальной жизни. «Сейчас главная задача – помощь в восстановлении документов, поиске работы. И губернатор организовал, по сути, выездной многофункциональный центр. Здесь работают специалисты Пенсионного фонда, Фонда медицинского страхования, региональных органов исполнительной власти в сфере образования, трудоустройства, социальной политики. К каждому человеку, семье подходят индивидуально. Очень важно, что оказали поддержку детям – практически все ходят в школы, детсады. Волонтерское движение Приморского края помогает, занимаются с детьми», – добавил генсек.

Как при этом отметил губернатор приморского края Олег Кожемяко, задача властей Приморья – социализировать приехавших в регион людей.

«Приехал братский нам народ. И нужно помочь им трудоустроиться, наладить быт, чтобы они увидели, что им рады. Для нас это тоже поддержка – в той же судостроительной, отрасли, рыбопромышленной, в строительстве нужны специалисты, и мы готовы их принять на работу. Сейчас принимаем все меры для того, чтобы помочь прибывшим закрепиться в Приморье», – сообщил губернатор.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР. Партия доставила уже более 7,5 тыс. тонн гуманитарного груза на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всей гумпомощи собраны региональными отделениями.

Еще одно направление волонтерской работы партии – помощь с возвращением Донбасса к мирной жизни. «Единая Россия» собирает стройматериалы для восстановления инфраструктуры, закрытия тепловых контуров зданий. И будет формировать отряды добровольцев, которые помогут расчищать завалы и ремонтировать разрушенные постройки.

Также «Единая Россия» помогает восстановить воинские мемориалы на Донбассе и возобновить работу Вечных огней.

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