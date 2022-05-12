NBC – «это реально пугает» — рост дефицита детской смеси встревожил американских родителей

Американские родители встревожены из-за усиливающегося в стране дефицита детской смеси, который приводит к пустым полкам в магазинах и к введению ритейлерами ограничений на покупку данного товара, передаёт NBC. Как поясняется в материале, эта ситуация вызвана не только перебоями в цепочках поставок, но и приостановкой работы одного из крупнейших заводов в США.

Пустые полки…

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Это реально пугает.

…и встревоженные родители.

МУЖЧИНА: Мы побывали в паре магазинов, и ничего не нашли. Пришлось ехать в другое место.

Они ищут детскую смесь и не могут её найти. Или же найти её как минимум непросто.

ДЕВУШКА: У меня самой осталась всего одна банка смеси.

В конце апреля в США были распроданы почти 40 процентов популярных марок детской смеси. Двумя неделями ранее этот показатель составлял всего 31 процент. И дефицит усиливается.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Найти вот это — настоящая головная боль.

На детские смеси, как и на многие другие товары, своё негативное влияние оказали проблемы с цепочками поставок. Ситуацию при этом усугубил завод по производству продуктов питания компании Abbot в городе Стерджис, штат Мичиган, который является одним из крупнейших в стране. Он закрыт уже несколько месяцев. Компания в феврале сообщила о добровольном отзыве некоторых детских порошковых смесей и остановила производство.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) изучает условия на этом заводе. В заявлении каналу NBC компания Abbott, среди прочего, заявила, что вносит исправления и улучшения, а также работает над возобновлением деятельности.

СТЕФАНИ ГОСК, корреспондент NBC: Тем временем такие ритейлеры, как Target, Walgreens, CVS, ограничивают продажи детской смеси. CVS сказала своим клиентам, что они могут купить не более трёх единиц детской смеси за одну покупку.

Педиатры дают некоторые советы по безопасности. Не растворяйте смесь (водой. — ИноТВ).

ЛОРЕН БИН, педиатр: Когда воды слишком много, младенцы не могут… их почки недостаточно развиты, чтобы обработать эту воду, что может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Подумайте об использовании других брендов.

ЛОРЕН БИН: Большинство детей приспособятся, и у них всё будет так же хорошо, как и на смеси другой марки.

Убедитесь, что детская смесь хранилась надлежащим образом и что её срок годности не истёк. Тем, в том числе взрослым людям, кому по медицинским показаниям нужны специальные смеси, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Стефани Госк, NBC News.

Дата публикации 10 мая 2022 года.